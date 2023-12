Idoso de 69 anos é detido acusado de ameaçar esposa em Bela Vista do Paraíso

Um idoso de 69 anos foi detido acusado de ameaçar a esposa em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina) no início da tarde de sábado (16).







Conforme a PM (Polícia Militar), pouco antes das 13h, houve uma denúncia de que um homem estava ameaçando a esposa com uma faca no centro da cidade. No local, o acusado relatou que a mulher o traía com o próprio cunhado, irmão dele. O idoso disse que não a agrediu nem a ameaçou com faca.

A esposa, uma idosa de 65 anos, informou aos policiais que o esposo faz uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas, e ele afirmava que ela o traía com o irmão ele - fato que ela negou. A moradora contou ainda que havia uma arma de fogo que havia escondido para que o esposo não a pegasse.





A arma, uma espingarda calibre .32 de tiro único, sem marca, nem numeração aparente e sem munição, foi encontrada pela equipe policial.

A filha do casal contou aos policiais a mesma versão da mãe.

O homem foi detido, e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil.