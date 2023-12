Saiba como garantir o bem-estar de seu pet durante as festas de fim de ano

O cenário se repete com a chegada do mês de dezembro: as famílias se organizam e fazem todo o planejamento para a tradicional reunião nas festas de fim de ano. Todo mundo está incluído: pai, mãe, filhos, avós, netos... e os pets.





Os animais de estimação já fazem parte da família e justamente por isso é muito importante seguir alguns cuidados para garantir que eles estejam em segurança e saudáveis enquanto os humanos curtem Natal e Réveillon com tranquilidade.



Publicidade

Publicidade





Para ajudar nesse planejamento, a médica-veterinária comportamental e adestradora Marcela Barbieri preparou algumas orientações para que todo cãozinho aproveite esse tempo com o tutor e familiares sem estresse.







ESPAÇO SEGURO CONTRA FOGOS

Publicidade





Mesmo proibidos por lei em tantos lugares, a falta de fiscalização não impede que as pessoas ainda soltem fogos de artifício.O barulho pode irritar e causar ansiedade em muitos cães. Barbieri recomenda começar uma preparação um pouco antes, acostumando o pet aos sons de rojões.





"O tutor pode usar vídeos associando essa experiência com algo agradável para o cachorro, como petiscos em brinquedos. Esse treino aos poucos vai ajudar quando o momento dos rojões lá nas festas de final de ano chegar, sem que o pet se surpreenda por nunca ter ouvido aquele barulho antes", diz







Considere a criação de um espaço seguro e acolhedor em casa para o animal também. "Pode ser utilizado ruído branco, músicas que acalmem e novamente o brinquedo recheado com petiscos para diminuir esse incômodo nos pets. Mas é importante que tudo seja oferecido antes do pico de estresse", reforça a veterinária.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: