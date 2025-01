Idoso é esfaqueado no pescoço após sair de posto de saúde em Arapongas

Um idoso foi vítima de um ataque com faca na tarde desta sexta-feira (10), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a PM (Polícia Militar), ele estava em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) quando informou aos funcionários que sairia para comprar ração em um comércio próximo e retornaria para atendimento. Pouco tempo depois, reapareceu ensanguentado, com perfurações graves no pescoço e no abdômen.





De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local e encaminhado em estado grave para o Hospital Honpar II. Funcionários da UBS e parentes da vítima relataram à polícia que o homem não tinha desavenças ou histórico de conflitos.





Testemunhas informaram que o viram momentos antes em um pet shop próximo. O funcionário do estabelecimento confirmou que ele esteve no local por volta das 14h23min, onde comprou uma faca, alegando que seria para presentear o filho. Após a compra, o homem deixou o local a caminho da UBS, conforme registrado em imagens de segurança.

A faca ensanguentada foi encontrada por populares em uma rua próxima à unidade de saúde e identificada como o objeto comprado pelo senhor no pet shop. O objeto foi apreendido e encaminhado à 22ª Subdivisão de Polícia Civil para investigação.





A motivação do ataque e os responsáveis ainda são desconhecidos. A polícia segue apurando os fatos e orienta que qualquer informação adicional seja repassada à delegacia para complementar a investigação.