Idoso morre atropelado enquanto caminhava pela PR-170

Um homem de 69 anos morreu atropelado quando caminhava sobre a pista de rolamento da rodovia PR-170, em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina). O acidente aconteceu às 18h40 deste sábado (12), no KM 13 da referida rodovia. Segundo Polícia Rodoviária Estadual, a vítima foi atingida por um Ford/Del Rey, conduzido por um homem de 62 anos, que trafegava no sentido Florestópolis a Porecatu. De acordo com informações da polícia, o local do acidente é uma pista simples, reta e o tempo estava bom. O motorista, que não sofreu ferimento, foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo para presença de álcool.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: