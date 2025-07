Jovem morre ao cair com caminhonete no Rio Azul no Vale do Ivaí

Um homem de 24 anos morreu, no começo da madruga do sábado (12), depois de cair de uma ponte, com uma caminhonete GM/D-20, no Rio Azul em Ariranha do Ivaí (Vale do Ivaí). Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o jovem trafegava no sentido Ariranha do Ivaí a Ivaiporã, quando, na altura do KM 08 da PR-848, se chocou com a defensa metálica à marge direta da via e caiu no rio. A ocorrência foi atendida pela equipe de Bombeiros, IML e Polícia Civil de Ivaiporã e pela Polícia Científica de Campo Mourão. Após o resgate, o corpo do rapaz foi encaminhado ao IML de Ivaiporã. Equipe permaneceu no local até a retirada do veículo do Rio, e total liberação da via após os trabalhos da polícia científica.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: