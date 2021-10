Idoso que morreu após cair de janela na Santa Casa pode ter se desequilibrado sozinho, diz polícia

Depois de quase um ano, a Polícia Civil de Londrina enxergou "indícios" de que o aposentado Hélio Toscari, 84 anos, se desequilibrou sozinho ao abrir a janela de um quarto do segundo andar da Santa Casa, na região central. O acidente fatal aconteceu na noite do dia 7 de setembro. Segundo o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal, o idoso teve traumatismo craniano por conta da queda. O inquérito foi concluído sem ninguém ser indiciado e está sendo analisado pelo Ministério Público.

A Delegacia de Homicídios iniciou a investigação pela suspeita que rondava a morte de Toscari, mas o caso foi assumido pelo 5º Distrito Policial (DP), na zona norte. "Não identificamos negligência dos funcionários do hospital, que acompanharam o paciente durante o período de internação. A evidência é que ele pode ter se desequilibrado quando tentou abrir a janela do quarto em que estava", esclarece o delegado Jayme José de Souza Filho.



Pelas apurações da polícia, Toscari foi levado pela filha no dia 6 de setembro de 2020 para o Hospital Mater Dei alegando estar com falta de ar. Na unidade, foi medicado e passou por exames. Na madrugada do dia 7, perto das 4h, foi transferido para a Santa Casa porque estaria com pneumonia. Lá, acabou indo direto para a UTI. Algumas horas depois, recebeu alta e foi encaminhado para a enfermaria de suspeitos de Covid-19.





De acordo com o descrito no inquérito, que a FOLHA teve acesso, uma neta ligou no hospital e falou com uma enfermeira, que transferiu a ligação para o quarto do aposentado, mas ele não atendeu. "A jovem alertou a profissional de saúde que não conseguia falar com seu avô. Ela foi lá e encontrou o seu Hélio em pé ao lado da cama, que estava com as grades levantadas. Ele tinha retirado o material onde recebia medicação na veia e por isso sua roupa ficou cheia de sangue", relata Souza Filho.

No depoimento, a enfermeira contou ao delegado que a janela ficou fechada. Ela retirou os tecidos manchados de sangue e deixou as grades da cama levantadas, afirmando a Toscari que voltaria para trocá-lo. A profissional relatou ainda à Polícia Civil que o paciente "apresentava sinais de confusão, mas estava tranquilo e atendia as orientações".





"A enfermeira sai e em poucos minutos chega uma técnica de enfermagem, que não encontra o seu Hélio e vê a janela aberta. Ela procura o idoso no banheiro, avisa outras trabalhadoras e eles percebem que o paciente tinha caído em um local de difícil acesso da Santa Casa. Tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Descartamos a possibilidade dele ter planejado se suicidar. Ninguém estranho estava no quarto. Ele ficou sozinho, mas foi acompanhado de perto por todos os funcionários", diz.





O quarto não tem câmera de monitoramento. A FOLHA tentou contato com a família de Hélio Toscari, mas os parentes não quiseram se manifestar. A assessoria de imprensa da Santa Casa foi procurada, mas não conseguiu localizar nenhum representante que poderia falar sobre o assunto.