Terceira fase do Open Banking começa no dia 29 de outubro; conheça o sistema

A terceira fase do open banking, compartilhamento de dados, produtos e serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas, deve começar no dia 29 de outubro.



A proposta do open banking é adaptar a oferta de produtos e serviços ao perfil de cada cliente, a custos mais acessíveis e de forma mais ágil e segura.

Mas há uma grande expectativa sobre a desconcentração das informações que hoje se encontram nas mãos de poucas instituições financeiras, e sobre o empoderamento do consumidor, que passa a ter mais controle sobre os dados que as empresas do setor têm a seu respeito.







