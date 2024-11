Influencer de beleza morre baleada por ex-marido na região da rua 25 de março, em São Paulo

Uma mulher de 42 anos foi morta a tiros disparados por seu ex-marido na ladeira Porto Geral, ponto movimentado de comércio na região da rua 25 de março, no centro da capital paulista, na tarde deste sábado (23).



Gianeriny Santos Nascimento, conhecida como Jane Domdoca, tinha quatro lojas de produtos de beleza no centro de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, na zona sul, e em Taboão da Serra (SP). Em suas redes sociais, Jane atuava como influencer de cuidado com as unhas e publicava conteúdo sobre produtos vendidos nas lojas e estilo de vida, com viagens para os Estados Unidos e para a China.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o autor dos disparos, um homem de 55 anos, foi preso pelo crime de feminicídio. Ele precisou ser atendido em um pronto-socorro após ser agredido por pessoas que presenciaram os disparos.



A vítima chegou a ser levada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.



Foram apreendidos a arma usada, o carro do agressor e telefones celulares. O caso é investigado pela 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).