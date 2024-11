Jovem de 22 anos é presa acusada de agredir irmã de 11 anos com fio de energia em Apucarana

Uma jovem de 22 anos foi presa acusada de agredir a irmã mais nova, de 11 anos, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã deste sábado (23).





Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança e da jovem foi quem acionou a equipe. A mulher contou que a filha mais velha agrediu a irmã mais nova com um pedaço de fio de energia, o que causou lesões superficiais na coxa direita e nas nádegas da criança.





A mãe conta, ainda, que a suspeita de ter cometido a agressão a ameaçou com uma faca e, depois, quebrou o vidro da porta da cozinha da residência com um murro, o que lhe causou um corte no antebraço direito.





Diante da situação, a equipe policial encaminhou a acusada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber atendimento médico, onde a jovem se negou a fazer uma sutura no corte.





Na sequência, a irmã mais velha, que negou ter ameaçado a mãe com uma faca, recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a Delegacia.