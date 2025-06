Inquérito sobre confusão em posto de Ibiporã está na fase final, diz polícia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) informou, nesta quarta-feira (25), que o inquérito onde estão sendo apurados os fatos de uma confusão registrada na madrugada do último dia 14 de junho, em um posto de gasolina no município de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), entrou em sua fase final. Todos os envolvidos foram indiciados pelo crime de rixa e, com a conclusão do processo, o caso será encaminhado ao Poder Judiciário.





Flagrado por câmeras de segurança do local, o desentendimento aconteceu em um posto de gasolina localizado na rua Getúlio Vargas, quando o condutor de um GM/Corsa deu ré com o veículo e atropelou uma pessoa. Além do atropelamento, a polícia informou que outras duas pessoas também teriam caído atrás do automóvel, enquanto o motorista era agredido por outros indivíduos.

Ainda de acordo com a PCPR, a maioria dos envolvidos foi identificado e estão prestando depoimentos. Sem conseguir chegar à uma conclusão certeira sobre o início das agressões, o indiciamento pelo crime de rixa foi incluído para todos os participantes.





A vítima atropelada pelo veículo segue hospitalizada, porém seu quadro clínico ainda é desconhecido pela polícia. Informação essa importante para que possa ser aplicada as penalidades adequadas aos autores.





Confira o vídeo do momento abaixo: