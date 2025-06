Macedão é demitido do SBT e anuncia volta a Londrina após ser 'rejeitado' em SP

Após comandar apenas um programa em rede nacional, o apresentador Felipe Macedo, popularmente conhecido como Macedão, foi oficialmente demitido do SBT e voltará a Londrina para reassumir o Tribuna da Massa, telejornal policialesco transmitido no horário do almoço.





Conforme o Portal Bonde noticiou no início do mês, o apresentador foi afastado do comando do Tá na Hora após bater recorde negativo de audiência em sua estreia, no dia 9 de junho.





Exibido na faixa das 18h30 às 19h45, o jornalístico registrou apenas 2,3 pontos de audiência, segundo dados prévios da Kantar Ibope na Grande São Paulo, o pior resultado do programa até então.





A marca representou um quarto da audiência da Record, que obteve 9,2 pontos no mesmo horário, além de colocar o SBT atrás da Band, que alcançou 3,8 pontos. A Globo liderou com folga, com 21,6 no horário.





No dia seguinte, após repercussão negativa e diversos comentários sobre a performance de Macedão, a emissora da família Abravanel decidiu afastar o comunicador, deixando apenas Dani Brandi no posto fixo do programa. O jornalista em entrevista à rádio Massa FM, entretanto, negou que tivesse sido afastado pelo SBT, alegando que ele próprio pediu para sair do programa temporariamente.





Desta vez, o retorno a Londrina foi confirmado pelo próprio Macedão em suas redes sociais.





"O que parecia improvável se confirmou nesta noite: Macedão está oficialmente de volta ao comando do Tribuna da Massa em Londrina" anunciou.





"Após uma temporada no SBT nacional, o comunicador – conhecido pelo estilo irreverente, a audiência estrondosa e o bordão 'aqui a chinela canta!' – retorna ao Norte do Paraná para reassumir o posto que sempre foi seu por direito: o de maior audiência da região."





No texto, o jornalista ressaltou que o retorno foi um pedido pessoal do apresentador e empresário Carlos Massa, o Ratinho, "que fez questão de intervir diretamente para garantir a volta do comunicador". A publicação também destacou que "telespectadores ligaram em massa para a emissora, enviaram mensagens e tomaram conta das redes sociais com um só recado: traz o Macedão de volta!". “O povo pediu e nós atendemos. O Macedão é patrimônio do Paraná”, teria dito Ratinho.





A data da volta ainda não foi confirmada. Guilherme Rivaroli, que assumiu o comando do Tribuna da Massa desde que Macedão se ausentou, deve ser remanejado para outros projetos, de acorco com o Portal F5 da Folha de S. Paulo.





