Investigado por homicídio e ocultação de cadáver é preso no Noroeste

Mulher sequestra crianças na Zona Norte de Londrina e é liberada pela Justiça

Uma mulher de 31 anos sequestrou duas crianças - de 5 e 11 anos de idade - na última sexta-feira (6), no Residencial Flores do Campo (Zona Norte de Londrina), e as levou para Mauá da Serra (Centro-Norte), a cerca de 80 km do município.