Irmão ameaça mulher com pedaço de pau em discussão sobre herança na região de Apucarana

Uma mulher foi até o a Polícia Militar de Cambira, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (17), para registrar uma ocorrência de ameaça envolvendo uma disputa de herança familiar.





De acordo com o relato da vítima, a confusão começou após o falecimento do pai, que deixou como herança um sítio a ser dividido entre os irmãos.

Durante uma conversa no local, onde um dos irmãos reside, a mulher tentou discutir a venda do imóvel para realizar a partilha dos bens, com o objetivo de ajudar outro irmão que necessita de recursos financeiros para uma cirurgia no quadril.





A vítima relatou que o irmão, identificado como morador do sítio, se recusou a vender a propriedade e iniciou uma discussão acalorada. Segundo o depoimento, ele teria ameaçado a mulher com um pedaço de pau, afirmando que a agrediria caso ela não saísse do local.





Ainda durante o confronto, o homem teria mencionado a possibilidade de pegar uma arma, aumentando o clima de tensão.





A ocorrência foi registrada como ameaça, e o caso será encaminhado às autoridades competentes para apuração e tomada de providências legais.