Irmão de adolescente que causou acidente com morte em Londrina será responsabilizado

A Polícia Civil concluiu o boletim de ocorrência circunstanciado contra o adolescente de 15 anos que atropelou e matou um pedestre de 50 anos, no final de dezembro, na avenida Dez de Dezembro, área central de Londrina. O procedimento deverá ser remetido até sexta-feira (6) à Vara da Infância e da Juventude, a quem é de responsabilidade a avaliação sobre aplicação de medida socioeducativa.





“O adolescente será responsabilizado dentro dos limites do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A medida mais grave, que seria a internação, não sei se é o que vai acontecer, porém, não cabe mais a mim essa atribuição”, avaliou o titular da delegacia do Adolescente, William Douglas Soares, em entrevista à RICtv.

Nesta quinta-feira (5), o irmão do adolescente – e proprietário da moto que o jovem pilotava – prestou depoimento. “Ao ser indagado sobre as circunstâncias que o adolescente pegou a moto, disse que ele e o pai não estavam na residência e que o adolescente se apoderou da moto, inclusive, da chave que estava no guarda-roupa e saiu sem o consentimento dele.”





No entanto, a justificativa não convenceu o delegado, que vai despachar uma cópia do procedimento à Central de Flagrantes, para que seja instaurado inquérito contra o irmão por entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Soares afirmou que o objetivo é que ele “responda na medida de sua responsabilidade”. As punições também ficam a cargo da Justiça.





“Diante das circunstâncias de tudo o que foi apurado me parece claro de que eles tinham a anuência de que o adolescente utilizava essa motocicleta. (Em outubro) o adolescente foi abordado pela Guarda Municipal com a moto, o que terminou com a apreensão da moto. O irmão confirmou que ele foina CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e retirou e, infelizmente, não tomou os cuidados necessários que impedissem o adolescente de utilizar a moto. Tanto que dois meses e meio depois ele ocasionou o acidente que ceifou a vida de ume pessoa”, elencou.





