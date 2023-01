Adolescente de 15 anos que matou pedestre teve moto apreendida dois meses antes

O adolescente de 15 anos que atropelou e matou um homem de 50 anos no final do mês passado, na avenida Dez de Dezembro, na área central de Londrina, havia sido abordado dois meses antes pela GM (Guarda Municipal) pilotando a mesma moto.





A informação foi repassada pela Polícia Civil, que espera finalizar o boletim de ocorrência circunstanciado – similar ao inquérito policial, mas que envolve menores de idade – nos próximos dias.

Segundo o delegado William Douglas Soares, a moto chegou a ser apreendida na época do flagrante. “Na ocasião foram aplicadas multas e a moto encaminhada para o pátio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





Essa moto, que está no nome de um irmão do adolescente, foi retirada posteriormente. Infelizmente, dois meses depois, esse adolescente novamente conduzindo essa moto causou o acidente”, destacou.

A descoberta enfraquece a versão apresentada pelo adolescente, que disse na delegacia que teria pegado a motocicleta escondida do irmão. Além disso, antes do acidente, ele postava várias fotos pilotando a moto. O familiar poderá ser responsabilizado.





“Existe um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro que é permitir ou entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Num primeiro momento isso parece caracterizado. Vamos concluir o procedimento que envolve o adolescente e posteriormente avaliar o encaminhamento de cópias para instauração de procedimento em desfavor do irmão”, explicou o titular da Delegacia do Adolescente.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um comércio, que captaram o momento em que o jovem avança o sinal do vermelho e atinge Zildo dos Santos, que está próximo ao meio-fio e ainda tenta voltar, mas não dá tempo. O homem morreu no local.





Morador de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), a vítima se deslocava todos os dias para Londrina, onde trabalhava como funileiro. Ele foi atropelado quando ia se encontrar com o patrão para pegar uma carona.





