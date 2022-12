Irmãos são presos suspeitos de morte de produtor cultural em Londrina

Policiais da delegacia de Homicídio prenderam, na manhã desta quarta-feira (28), dois irmãos – que inclusive são gêmeos – suspeitos de participação na morte do produtor cultural londrinense Ederson Willian Fukagawa, de 42 anos, mais conhecido como Edy Savage. Ele está desaparecido desde a manhã do dia 30 de novembro.







A prisão é temporária e foi solicitada pela Polícia Civil no plantão judiciário após os dois ameaçarem pessoas que testemunharam no inquérito que investiga o caso. Os irmãos foram detidos em um mocó na avenida Winston Churchill, na zona norte de Londrina.

O último registro de Edy foi feito por uma câmera de segurança e mostra ele andando pelo Lindóia, na zona leste, onde morava, junto com outro homem.

Este homem é apontado como o autor do assassinato e foi preso por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e ameaça a testemunhas. O irmão dele está respondendo por ocultação de cadáver e coação. Um terceiro homem também pode ajudado a esconder o corpo de Edy e deverá ser ouvido nos próximos dias.

“Observamos que a última vez que a vítima passa é de manhã no sentido a mata do Lindóia. O celular dele não sai daquela região e sabíamos que o ponto que ele desapareceu foi onde as buscas se concentraram. Além disso, houve contradições na versão que o indivíduo apresentou na delegacia e a familiares”, destacou o delegado João Reis, titular da Homicídios.





O delegado também relatou que o suspeito teria passado a noite com o produtor cultural, o que reforça a ligação dele com o crime.





“Durante o dia ele fez ameaças ao Edy. Entendemos que saíram de manhã para que o Edy fosse comprar drogas para suspeito, já que a vítima passou em uma conveniência e adquiriu tudo dobrado: dois corotes, dois maços de cigarros, dois energéticos”, pontuou.





