Jovem atira contra policiais e acaba morto em confronto em Mandaguari

Um homem de 21 anos foi morto após entrar em confronto com os policiais, na noite desta quinta-feira (30), em Mandaguari, na região Metropolitana de Maringá. O jovem contava com passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, além de ser suspeito da prática de diversos homicídios no município.





De acordo com informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a equipe Rotam do 32º BPM fazia o patrulhamento pelo Bairro Boa Vista, em ponto de tráfico de drogas, quando os policiais tentou abordar dois suspeitos em frente ao um portão de propriedade rural, quando um conseguiu fugir em região de mata, e o outro adentrou em uma residência e efetuou disparos de arma de fogo em direção à equipe, a qual necessitou revidar a injusta e iminente agressão, ocorrendo então o confronto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Foi acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para tentativa de socorro do indivíduo ferido, mas ele morreu no local, onde também foi encontrada uma pistola, calibre 9mm, marca Canik com numeração raspada, além de 10 munições intactas, 4 deflagradas e 1 picotada.





Leia também: