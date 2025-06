Jovem de 21 anos morre após capotamento na PR-218, em Santo Antônio do Paraíso

Um jovem de 21 anos morreu, na manhã deste sábado (28), após um grave acidente de trânsito na PR-218, em Santo Antônio do Paraíso (Norte). O acidente foi registrado por volta das 5h15, no sentido Nova Fátima - Santo Antônio do Paraíso.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo envolvido foi um VW Gol, que capotou à margem esquerda da pista. O motorista, de 21 anos, chegou a ser encaminhado ao Hospital de Santo Antônio do Paraíso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.





No carro, também estavam outros dois jovens: um de 19 anos e outra de 23, ambos com ferimentos. Eles foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgância) e levados ao mesmo hospital para atendimento médico.

Publicidade





O teste do etilômetro não foi feito, já que a vítima fatal era o condutor. O veículo foi recolhido ao pátio. As causas do capotamento serão apuradas.