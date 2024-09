Jovem é acusado de 'tráfico por delivery' e é preso abastecendo gôndolas em mercado de Londrina

Um jovem de 19 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (24), acusado de traficar drogas por delivery no Jardim Paraíso, zona norte de Londrina. Após receber a denúncia, a PM (Políca Militar) localizou o suspeito, que abandonou o veículo que conduzia e fugiu pulando muros de residências.





Ele foi encontrado pelos policiais dentro de um supermercado da região abastecendo gôndolas com mercadorias, numa tentiva de se passar por um funcionário do estabelecimento. O jovem foi abordado e assumiu a autoria do delito.

Ele foi conduzido, juntamente com os entorpecentes, até a delegacia de plantão para as medidas legais. Entre as drogas que portava, estavam 145 gramas de maconha, 7 gramas de crack, 12 gramas de cocaína, além de um celular e um veículo Corsa.