Eric Clapton abre turnê em Curitiba com expectativa de atrair 43 mil pessoas

Eric Clapton, 79 anos, um dos mais renomados guitarristas do rock e do blues, abre nesta terça-feira (24), em Curitiba, às 21h, a sua turnê pelo Brasil, antes de seguir para o Rio de Janeiro e São Paulo para mais três shows.





Em Curitiba, a expectativa é grande com quase todos os ingressos do Ligga Arena esgotados para a lotação de cerca de 43 mil pessoas.

Num dia excepcionalmente quente na capital paranaense, com termômetros marcando 31 graus no início da tarde, a movimentação no entorno do estádio já começa a aumentar. De manhã, a banda de Clapton já fez passagem de som no local e algumas ruas tiveram o trânsito bloqueado.





Clapton deve repetir na capital paranaense o formato do show que fez na sexta-feira ( 20) em Buenos Aries, no estádio Velez Sarsfield, em parte acústico, em parte eletrônico.

Com a banda também se apresenta o guitarrista norte-americano Gary Clark Jr, considerado o "futuro do blues texano" pela mídia dos EUA.





Desta vez, Clapton faz sua turnê mundial - para celebrar os 60 anos de carreira - com jovens músicos, o único nome mais conhecido do público, além de Clark, é o do tecladista Chris Station.

Há 19 anos Clapton não se apresentava no Brasil. No repertório ele deve trazer alguns hits - como Running Faith, Change World e Cocaine - além de composições do seu novo álbum "Meanwhile" a ser lançado em outubro nas plataformas digitais.





Para o show em Curitiba ainda há poucos ingressos à venda no site Livepass.