Jovem é encontrada morta com bebês ao lado em Sarandi; marido fugiu do local com arma

Uma jovem foi encontrada morta em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá), na manhã deste domingo (21), enquanto os seus dois filhos estavam ao seu lado. Um dos meninos tem 1 ano e oito meses e o outro apenas cinco meses.





De acordo com informações da 4ª Companhia da PM (Polícia Militar) do município, o marido fugiu do local com a arma de fogo utilizada no disparo fatal. Larissa Stefanny Batista Vieira faleceu em decorrência de um tiro na boca.

Os agentes que fizeram os primeiros atendimentos relataram que o marido ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) denunciando um suposto suicídio antes de sair da residência com a arma. As possibilidades de suicídio ou homicídio ainda não foram confirmadas.





Nesta segunda-feira (22), a reportagem procurou a Polícia Civil para esclarecer sobre as investigações, mas foi informada que os agentes buscam novas evidências para a elucidação do caso.





Vale ressaltar que Larissa já havia registrado vários BOs (Boletins de Ocorrência) contra o seu marido, segundo a PM. Um dos filhos da vítima - o de 1 ano e oito meses - tem necessidades especiais e precisa utilizar sonda.