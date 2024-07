Brasil tem quase cinco feminicídios consumados por dia no primeiro semestre de 2024

Entre janeiro e junho de 2024, o MFB (Monitor de Feminicídios no Brasil), mantido pelo Lesfem (Laboratório de Estudos de Feminicídios no Brasil), identificou a ocorrência de 905 casos de feminicídios consumados no país e outros 1.102 feminicídios tentados.





As médias diárias foram, respectivamente, 4,98 e 6,05, índices alarmantes que reiteram: o contexto doméstico no Brasil é um lugar de risco para as mulheres.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A fonte de dados do MFB são notícias publicadas em portais na internet, identificadas a partir de busca ativa e de ferramenta digital desenvolvida pelo Data + Feminism Lab do MIT (Massachusetts Institute of Technology).





A metodologia para classificação segue as definições das Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres e do Mapa Latino-americano de Feminicídios.

Publicidade





As pesquisadoras e pesquisadores do laboratório destacam que, embora nas últimas décadas tenha havido a ampliação de políticas públicas acerca da violência doméstica, como a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) e a própria Lei do Feminicídio (Lei n. 13.104/2015), o agravamento do número de casos e de outras violências de gênero revela a urgência de novas estratégias.





“É certo que muitos feminicídios não são classificados ou reportados como tal. Essa invisibilização passa por diferentes segmentos da sociedade, como a educação, saúde, assistência social, segurança pública e justiça”, explica Silvana Mariano, doutora em sociologia, docente da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e coordenadora do Lesfem.

Publicidade