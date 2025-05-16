Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Divulgava na internet

Jovem é preso por estuprar e gravar vídeos íntimos com adolescente de 14 anos em Londrina

Redação Bonde com PCPR
16 mai 2025 às 14:42

Compartilhar notícia

Fábio Dias/EPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um jovem de 19 anos, nesta quinta-feira (15) em Londrina, investigado pela prática dos crimes de estupro e produção e divulgação na internet de material contendo pornografia infantojuvenil. 


Conforme apurado, ele mantinha um relacionamento com uma adolescente de 14 anos e, durante esse período, teria obrigado a vítima a manter relações sexuais sem consentimento. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De acordo com a delegada da PCPR Kelly Brasil, após o término do relacionamento, ele teria divulgado imagens íntimas da adolescente por meio de redes sociais, transmissões ao vivo e grupos de mensagens.

“Além de supostamente ter violentado essa adolescente, ele também teria divulgado fotos de momentos íntimos, motivo pelo qual foi expedida o mandado de prisão cautelar dele”, explica.

Publicidade


O jovem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário. 


CAMINHOS SEGUROS 

Publicidade


A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.


Leia também:

Imagem
Sindicatos apresentam proposta de reajuste a professoras de creches de Londrina
ara este ano, a previsão é de um reajuste de 9,77%, custeados pelas entidades e pelo município, e de 10%, mais o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), para 2026 e 2027. A proposta deve ser enviada à prefeitura ainda no início da tarde
jovem prisão Abuso Abuso sexual combate ao abuso adolescente
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas