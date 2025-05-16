Jovem é preso por estuprar e gravar vídeos íntimos com adolescente de 14 anos em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um jovem de 19 anos, nesta quinta-feira (15) em Londrina, investigado pela prática dos crimes de estupro e produção e divulgação na internet de material contendo pornografia infantojuvenil.





Conforme apurado, ele mantinha um relacionamento com uma adolescente de 14 anos e, durante esse período, teria obrigado a vítima a manter relações sexuais sem consentimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a delegada da PCPR Kelly Brasil, após o término do relacionamento, ele teria divulgado imagens íntimas da adolescente por meio de redes sociais, transmissões ao vivo e grupos de mensagens.

“Além de supostamente ter violentado essa adolescente, ele também teria divulgado fotos de momentos íntimos, motivo pelo qual foi expedida o mandado de prisão cautelar dele”, explica.

Publicidade





O jovem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.





CAMINHOS SEGUROS

Publicidade





A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.



