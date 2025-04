Jovem é preso por portar vídeos de pornografia infantil e mostrar órgão genital em Umuarama

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (14) em Umuarama (Noroeste), um jovem de 24 anos por posse de material contendo pornografia infantojuvenil e por ato obsceno.





O indivíduo armazenava em seu telefone celular um vídeo contendo cena de sexo explícito envolvendo uma criança, de 8, e uma adolescente, de 15.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme o delegado da PCPR Gabriel Menezes, a investigação teve início na quinta-feira (10), após a PCPR receber denúncias de que um homem estaria exibindo sua genitália para mulheres em via pública.





Segundo relatos, o suspeito se escondia em uma mata localizada na Avenida das Indústrias, e, quando mulheres passavam pelo local, ele saía, abaixava as calças e expunha o órgão sexual.

Publicidade





Diante das informações, a GCM foi acionada para auxiliar a PCPR no monitoramento do caso. Nesta segunda-feira (14), o homem foi abordado pelas equipes no mesmo local onde costumava se esconder. Questionado sobre sua presença no local, o suspeito não soube justificar suas ações e, ao ser confrontado sobre as acusações de ato obsceno, confirmou os fatos.





“Durante a apreensão do seu celular, os policiais encontraram um vídeo de conteúdo sexual explícito envolvendo uma criança e uma adolescente. O suspeito afirmou que a gravação teria sido feita no município de Tapira, onde reside. Ele declarou que vem a Umuarama apenas para visitar a mãe”, explica.

Publicidade

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.





O delegado ainda ressalta que a PCPR reforça seu compromisso com a proteção da sociedade e a repressão a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, destacando a importância da colaboração da população por meio de denúncias.