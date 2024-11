Jovem mata companheiro de trabalho após confraternização em Londrina

Um jovem de 19 anos matou a facadas um companheiro de trabalho por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (4) no bairro Inglaterra, centro de Londrina. De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o proprietário da empresa relatou que os dois funcionários tiveram um desentendimento durante um churrasco de confraternização ocorrido na sexta-feira (1º).





O empresário também disse que os dois funcionários brigaram no início do dia, mas ele interveio pedindo que encerrassem a discussão e fossem trabalhar. Ao saírem do local de trabalho, os dois passaram a brigar novamente, momento em que o jovem tirou da bolsa uma faca e desferiu cinco golpes.





A vítima, que tinha 20 anos, foi atingida nas costas, dorso, braço e o abdômen, conforme relatos dos socorristas. O proprietário relatou que no momento do ataque segurou no braço do autor pedindo para que largasse a faca, até o mesmo cair ao chão e outros funcionários viessem ajudar a socorrer.





A PM e o SAMU foram acionados para prestarem os primeiros socorros. Após o ocorrido, a vítima foi conduzida ao Hospital Zona Norte em estado grave e o agressor, conduzido até Central Flagrantes.