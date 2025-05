Jovem morre e outras duas ficam feridas após capotamento na região de Maringá

Uma jovem de 20 anos morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (25), na BR-376, em Nova Esperança (Noroeste). A colisão foi registrada por volta das 7h, no km 138 da rodovia.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Ford Fusion saiu da pista, colidiu contra um poste e uma cerca e capotou. No carro estavam o condutor, de 27 anos, três passageiras — de 22, 21 e 20 anos — e um passageiro, de 20 anos.

O motorista e o passageiro não se feriram. Duas das passageiras foram socorridas com ferimentos e encaminhadas a unidades de saúde da região pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já a terceira, de 20 anos, recebeu atendimento no local pelas equipes do SAMU e do serviço aeromédico, mas teve o óbito constatado ainda na ambulância.





Durante o atendimento, o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica em uma festa noturna em Maringá (Noroeste) antes de dirigir. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais evidentes de embriaguez.





A PRF lavrou autos de infração pela recusa ao teste de etilômetro e pela falta de uso do cinto de segurança pelas ocupantes do banco traseiro. O motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Paranavaí, onde responderá por embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor.