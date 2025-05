Pedestre morre atropelado por caminhonete na PR-323 no Noroeste do Paraná

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma caminhonete na noite deste sábado (24), na PR-323, em Tuneiras do Oeste (Noroeste). O acidente foi registrado por volta das 21h37, no km 237, em trecho entre Tapejara e Cianorte.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima caminhava pela pista de rolamento, no sentido contrário ao tráfego do veículo, quando foi atingida por uma Chevrolet S10 que seguia de Tapejara a Cianorte.

Com o impacto, o pedestre morreu no local antes da chegada do socorro. O motorista da caminhonete foi encaminhado por terceiros à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cianorte com ferimentos. A PRE informou que o veículo sofreu danos, mas não precisou ser removido da pista.





Ao todo, quatro pessoas estiveram envolvidas na ocorrência, que será investigada para apurar as circunstâncias do atropelamento.