Jovem que matou ex com facada no peito em Londrina aguardará julgamento em liberdade

A 1ª Vara Criminal de Londrina decidiu que Taís Matias Teixeira, 26, denunciada por matar o ex-namorado Lucas Vinícius Lourenço Vieira, 25, poderá aguardar o julgamento em liberdade provisória. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2024, no jardim Olímpico (Zona Oeste). Ela esteve presa durante os últimos seis meses e, com a decisão, terá que usar tornozeleira eletrônica.





Segundo o MPPR (Ministério Público do Paraná), que denunciou a jovem, o Juízo pronunciou a acusada pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, o que significa que o Judiciário entendeu que há indícios suficientes de autoria do crime por parte da acusada e, por isso, o julgamento será levado ao Tribunal do Júri de Londrina.





No caso, serão os jurados que analisarão se a acusada efetivamente deve ser condenada ou se agiu amparada pela legítima defesa. A concessão da liberdade, diz o MPPR, apenas se deu porque o juiz entendeu que, como já foram ouvidas as testemunhas pela 1ª Vara Criminal, não há mais riscos na colheita das provas, razão pela qual a acusada será monitorada por tornozeleira eletrônica até o seu julgamento pelo Tribunal do Júri de Londrina.





A advogada de Teixeira, Aline Capocci, entretanto, ressalta que, com base nos argumentos apresentados pela defesa, o juiz entendeu que não houve conduta ativa por parte da jovem, ou seja, intenção de matar.

"A principal linha de defesa, amparada por laudos técnicos, é a de que não houve conduta ativa por parte da Taís, que segurava a faca com a mão direita de forma defensiva e empurrava Lucas com a mão esquerda, enquanto ele avançava para agredi-la. Nesse contexto, ele acabou se ferindo. Esse único ferimento foi o que resultou na morte dele", explica.





Capocci destaca que ainda existe, como elemento secundário, a tese de legítima defesa por parte da jovem sobre Vieira, que aparece a agredindo nas filmagens feitas pela irmã dela. Na época do ocorrido, eles não moravam mais juntos, mas ainda mantinham um relacionamento amoroso.

Agora, a defesa está recorrendo para que Teixeira seja absolvida sumariamente, ou seja, sem a necessidade de ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. A reportagem entrou em contato com a PCPR (Polícia Civil do Paraná) para obter mais informações sobre as investigações, mas foi informada que o inquérito já foi encerrado e está sob a tutela da justiça.