Jovem que matou um e tentou matar outros três em menos de uma semana é denunciado pelo MP

O MPPR (Ministério Público do Paraná) denunciou, em Laranjeiras do Sul (Centro-Sul), um jovem de 24 anos por uma sequência de crimes praticados na região, no decorrer de três dias, incluindo um homicídio qualificado consumado, duas tentativas de homicídio qualificado e uma tentativa de latrocínio.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Ele também foi denunciado por furto e por tentativa de furto, além de resistência. Todos os atos foram cometidos entre a tarde do dia 24 e o início da madrugada de 26 de abril no município e em Rio Bonito do Iguaçu (Centro-Sul).





Publicidade

De acordo com a denúncia do MPPR, no dia 24, no Centro de Laranjeiras do Sul, o denunciado iniciou a série de crimes atacando uma mulher de 53 anos, a qual recebeu golpes de arma branca no peito, costas e cabeça. O ataque ocorreu na rua, após o acusado abordar a senhora pedindo que rezasse por ele. Em seguida, indagou se a vítima era cristã, e, como a resposta foi negativa, o acusado passou a esfaqueá-la. A vítima foi socorrida e se recupera dos ferimentos. Por essa conduta, ele foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, praticado mediante meio cruel e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.





O acusado fugiu do local e, no dia seguinte, tentou furtar uma caminhonete na zona rural do município, mas não conseguiu, uma vez que o dono do veículo o surpreendeu. Mais tarde, em uma residência próxima, o acusado praticou tentativa de latrocínio, ao subtrair o veículo de um idoso de 72 anos e lhe desferir golpes com arma branca, causando-lhe cortes nos braços, nas mãos e na coxa direita. O idoso recebeu atendimento médico hospitalar e sobreviveu.

Publicidade





Na noite do mesmo dia, o denunciado conseguiu furtar outro veículo num sítio da região. Pelas três condutas, o acusado foi denunciado por latrocínio tentado e duas tentativas de furto.





Na sequência, rodando com o veículo furtado pela Rodovia 158, em Rio Bonito do Iguaçu, o denunciado invadiu o acostamento, onde atropelou e matou um homem. Após o atropelamento, ainda teria passado, em marcha à ré, sobre o corpo da vítima. Por essas atitudes, o homem foi denunciado por homicídio qualificado, praticado de modo que dificultou a defesa da vítima, mediante meio cruel e em situação de perigo comum, por força das manobras automobilísticas arriscadas em via movimentada.

Publicidade





O acusado dirigiu-se, então, à zona urbana da cidade, subiu numa calçada e atropelou um adolescente de 17 anos. Caída na calçada, a vítima foi atingida por golpes com arma branca, na região da cabeça e do rosto. Encaminhado ao hospital, o adolescente permaneceu em observação. O agressor foi denunciado por mais uma tentativa de homicídio, praticada com uso de meio cruel e de modo que dificultou a defesa da vítima.





No início da madrugada do dia 26, o homem foi finalmente preso pela Polícia, em Rio Bonito do Iguaçu. Isso ocorreu após ele ser encontrado dirigindo de modo irregular e tentar bater com o carro que conduzia na viatura policial, o que deu origem a uma perseguição. O acusado somente foi contido após os policiais atirarem nos pneus do carro que ele dirigia, fazendo com que o veículo colidisse contra um barranco. O denunciado continua preso preventivamente.