Jovens são atropelados por amigo embriagado após briga em posto de Ibiporã

Bruno Souza - Redação Bonde
14 jun 2025 às 15:53

Reprodução
Uma discussão entre amigos embriagados terminou com um atropelamento na madrugada desta sexta-feira (14) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O caso ocorreu por volta da 1h30, em um posto de combustíveis localizado na avenida Getúlio Vargas.


No vídeo, é possível ver seis pessoas envolvidas na briga. Duas caem no chão e são atropeladas pelo veículo, enquanto outros três tentam parar o condutor, que continua a dar ré. De acordo com informações repassadas pelo 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o ato foi "aparentemente sem querer".

Após o ocorrido, o condutor se evadiu do local, mas foi rapidamente identificado, pois mantinha vínculo de amizade com a vítima. O carro envolvido foi recolhido administrativamente, e o atropelador qualificado no boletim de ocorrência. Ninguém foi preso.


Uma das vítimas, que ficou inconsciente, foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde segue sob cuidados médicos. Não há informações sobre o estado de saúde dela até o momento.


Veja o momento:


Por Bruno Souza - Redação Bonde

jovens Briga Atropelamento Ibiporã Adolescente bêbada homem bêbado homem embriagado
