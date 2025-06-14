Jovens são atropelados por amigo embriagado após briga em posto de Ibiporã

Uma discussão entre amigos embriagados terminou com um atropelamento na madrugada desta sexta-feira (14) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O caso ocorreu por volta da 1h30, em um posto de combustíveis localizado na avenida Getúlio Vargas.





No vídeo, é possível ver seis pessoas envolvidas na briga. Duas caem no chão e são atropeladas pelo veículo, enquanto outros três tentam parar o condutor, que continua a dar ré. De acordo com informações repassadas pelo 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o ato foi "aparentemente sem querer".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após o ocorrido, o condutor se evadiu do local, mas foi rapidamente identificado, pois mantinha vínculo de amizade com a vítima. O carro envolvido foi recolhido administrativamente, e o atropelador qualificado no boletim de ocorrência. Ninguém foi preso.





Publicidade

Uma das vítimas, que ficou inconsciente, foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde segue sob cuidados médicos. Não há informações sobre o estado de saúde dela até o momento.





Publicidade

Veja o momento:



