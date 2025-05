Jovens são pegos com veículo roubado em Londrina

Três jovens foram apreendidos nesta segunda-feira (23) com um veículo que havia acabado de ser roubado de uma residência na zona sul de Londrina. De acordo com a polícia, a prisão ocorreu na Rua Bélgica e o roubo no mesmo bairro, na Rua Alemanha, no Jardim Igapó.

Policiais militares suspeitaram da atitude dos jovens e numa simples blitz de rotina acabaram confirmando que se tratava de veículo roubado. Com os jovens, a polícia encontrou um revólver calibre 32,

Segundo a polícia, os adolescentes são moradores do Conjunto União da Vitória, na zona sul de Londrina. Eles foram conduzidos à 10ª SDP e estão à disposição da Promotoria do Menor e do Adolescente.