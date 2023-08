Justiça Federal acata denúncia contra londrinense suspeito de matar a família no Japão

A Justiça Federal acatou, nesta terça-feira (15) a denuncia contra o londrinense Anderson Robson Barbosa, acusado de matar a mulher e a filha no Japão, em agosto de 2022. Ele, que tem familiares em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), fugiu após o crime e só foi detido em junho de 2023, no interior do Estado de São Paulo.





Anderson Barbosa vai responder pelo feminicídio de Manami Arakami, que tinha 29 anos e nacionalidade japonesa, e pelo homicídio da filha Lily, de três anos. No caso da esposa, são agravantes do crime motivo fútil, emprego de meio cruel e meios que dificultam a defesa da vítima. No caso de Lily, os agravantes são o fato de se tratar de menor de 14 anos e pelo grau de parentesco, além da motivação de tentativa de de ocultação do crime.

Os corpos foram encontrados na residência do casal em Sakai, província de Osaka. À época, a emissora MBS, do Japão, informou que a autópsia encontrou mais de dez perfuraçoes no corpo de Manami, que atingiram órgãos vitais, como coração e pulmão, provocando morte instantânea. Ela também tinha marcas de agressão no rosto. Lily também tinha ferimentos de múltiplas facadas.





Após o crime, ele foi visto no Aeroporto Internacional de Naritada e, depois, desapareceu. Ele foi inserido na lista de procurados pela Interpol em setembro do mesmo ano, até ser detido em 14 de junho de 2023. Ele estaria escondido na casa de uma amiga, que ele teria conhecido quando ainda morava no Japão. Ele permanece detido em Curitiba.





O advogado criminalista que defende Anderson Barbosa, Jessé Conrado, informou, por meio de nota, que as testemunhas de defesa serão chamadas ao processo “e revelarão fatos importantes que demonstrarão que a acusação é injusta e excessiva”. Ele também ressalta que são “testemunhos técnicos que precisam ser esclarecidos”. “A defesa baseia-se em aspectos técnicos, inerentes ao processo. Por fim, reitera-se a confiança no Poder Judiciário”, finalizou.