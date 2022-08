Mulher e filha são assassinadas no Japão; marido londrinense está desaparecido

A família do londrinense Anderson Robson Barbosa, 33, foi assassinada no Japão na cidade de Sakai, província de Osaka, Japão, e ele está desaparecido. A esposa dele, a professora de inglês Manami Aramaki, 29 anos, e sua filha Lily, de 3 anos, foram encontradas mortas no apartamento onde moravam, na manhã de quarta-feira (24), com várias perfurações principalmente na parte superior dos dois corpos. Elas residiam em um apartamento do complexo habitacional em Hiokiso Nishimachi, bairro de Higashi. A polícia abriu uma investigação por homicídio e está procurando o marido de Manami, que pode ter alguma informação sobre os crimes.





A emissora MBS, do Japão, informou que na quinta-feira (25) foi realizada a autópsia, que apontou mais de 10 perfurações no corpo de Manami, algumas com cortes profundos, que atingiram órgãos vitais como o coração e os pulmões, causando morte instantânea. De acordo com a polícia, isso é um indicativo que o homicida teve forte intenção de matar. A mulher tinha marcas de agressão no rosto. A criança também estava com ferimentos de múltiplas facadas. A autópsia indica também que as vítimas morreram por volta da noite de segunda-feira (22).



Nas primeiras horas do dia 24, o pai de Manami ligou para a polícia dizendo: "Não consigo entrar em contato com minha filha e seu marido desde o dia 22". Um policial foi ao local pela manhã, e a porta da frente estava trancada. Ele e os bombeiros quebraram o vidro da janela da varanda e entraram no quarto. Manami e Lily estavam deitadas de costas no quarto.





A mãe de Manami, em depoimento à polícia, relatou que o marido de Manami informou ao seu empregador que tinha sofrido um acidente na manhã do dia 22 e que ficaria ausente por aproximadamente duas semanas. Depois disso, ele desapareceu.





Anderson Robson Barbosa foi aluno do Colégio Estadual Vicente Rijo e trabalhou como garçom no extinto BalacoBar, um estabelecimento que havia na rua Espírito Santo, centro de Londrina.





