Ladrões limpam caixa eletrônico de banco em prefeitura

Marilayde Costa - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Um caixa eletrônico de uma agência do Banco Itaú que funciona ao lado da prefeitura do município Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (31). De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Nelson Martins Bueno, quatro homens armados renderam o vigia da prefeitura por volta das 2h45 de hoje e invadiram o prédio."Eles amarraram o vigilante e vieram preparados para o arrombamento. Estavam com aparelhos de corte e maçaricos para fazer o serviço", relatou Bueno.

O comandante acredita que mais um ou dois assaltantes ficaram do lado de fora para dar cobertura e fuga ao bando que somente saiu do local por volta das 4h45.

Segundo Bueno, ainda não se tinha informações precisas sobre o montante roubado. Mas como hoje é dia de pagamento, acredita-se que tenha sido alto a quantia levada pelos assaltantes.

O bando teria chegado a pé e fugido de carro, mas a polícia não tem detalhes sobre o veículo usado na fuga. Nenhum integrante do bando estava de capuz e o vigia informou que não reconheceu nenhum deles. O comandante acredita que todos sejam de fora.


