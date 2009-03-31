Ladrões limpam caixa eletrônico de banco em prefeitura

Um caixa eletrônico de uma agência do Banco Itaú que funciona ao lado da prefeitura do município Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (31). De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Nelson Martins Bueno, quatro homens armados renderam o vigia da prefeitura por volta das 2h45 de hoje e invadiram o prédio."Eles amarraram o vigilante e vieram preparados para o arrombamento. Estavam com aparelhos de corte e maçaricos para fazer o serviço", relatou Bueno.

O comandante acredita que mais um ou dois assaltantes ficaram do lado de fora para dar cobertura e fuga ao bando que somente saiu do local por volta das 4h45.

Segundo Bueno, ainda não se tinha informações precisas sobre o montante roubado. Mas como hoje é dia de pagamento, acredita-se que tenha sido alto a quantia levada pelos assaltantes.

O bando teria chegado a pé e fugido de carro, mas a polícia não tem detalhes sobre o veículo usado na fuga. Nenhum integrante do bando estava de capuz e o vigia informou que não reconheceu nenhum deles. O comandante acredita que todos sejam de fora.



