Londrina: briga entre torcidas organizadas pode ter sido por retaliação

Cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio que ocorreu em um bar da região central de Londrina na noite de terça-feira (26). O estabelecimento abriga a sede local da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde. Os baleados eram membros da Falange Azul, torcida organizada do LEC.





A Polícia Civil investiga se a confusão foi uma retaliação a um problema anterior já registrado entre membros das duas organizadas. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a briga generalizada seguida de disparos de arma de fogo começou quando um veículo parou em frente ao estabelecimento comercial e os ocupantes dispararam diversas vezes para o interior do bar, localizado na Rua Paraíba.

Os torcedores palmeirenses, que assistiam ao jogo entre Palmeiras e Athetico pelo Campeonato Brasileiro, reagiram e mais disparos foram feitos, na direção do veículo. A briga gerou corre-corre na região e pânico em pessoas que passavam pelo local.





A Polícia investiga um desentendimento há algumas semanas entre os dois grupos, o que pode ter desencadeado esta segunda ação violenta. “Na ocasião, houve o furto de uma bandeira da Falange Azul e esta situação agora pode ter sido uma retaliação”, afirmou o delegado João Reis, que esteve no local e ouviu algumas testemunhas que estavam próximas ao estabelecimento.

Os cinco baleados foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol e para a Santa Casa. Um adolescente de 17 anos, em estado grave, foi transferido para o Hospital Evangélico. O jovem passou por uma cirurgia na quarta-feira (26) e o seu quadro é considerado estável.





Em nota oficial, a Falange Azul lamentou o acontecido e disse que busca informações sobre nomes dos envolvidos e que vai cooperar com as autoridades. A reportagem não conseguiu contato com representantes da Mancha Alviverde em Londrina e nem em São Paulo.





O estabelecimento comercial foi fechado após a confusão e a Polícia ainda não identificou os autores do disparo. Até o final da tarde de ontem ninguém havia sido preso.