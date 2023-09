Londrina é o 2º município do PR com mais mortes em confronto com forças estatais de segurança no 1º semestre, diz Gaeco

Os números representam uma queda expressiva no total de mortes, tanto em comparação com o segundo semestre de 2022 (-32,5%) quanto na comparação com o primeiro semestre do ano passado (-37,8%).

Jovem morre em confronto com policiais do Choque no Jardim Santa Fé em Londrina

Conforme o levantamento do órgão – que tem entre suas funções o controle externo da atividade policial –, foram 158 óbitos no período, dos quais 156 resultantes de confrontos com policiais militares e duas com guardas municipais. Não houve registro de morte causada por policiais civis.

O balanço é do MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da Coordenação Estadual do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), e foi divulgado nesta terça-feira (12).

Com 16 ocorrências, Londrina é o segundo município do Paraná com mais registros de mortes em confronto com forças estatais de segurança em todo o estado no primeiro semestre de 2023.

Mortes em confrontos com policiais por semestre – 2015 a 2023*



Estratégia







O controle estatístico das mortes em confrontos policiais pelo Gaeco integra a estratégia institucional de atuação do MPPR com o objetivo de contribuir para a diminuição da violência das abordagens conduzidas pela polícia. As iniciativas do Ministério Público com esse intuito são constantemente discutidas com representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar e outros integrantes do MPPR.

Publicidade





Nesse contexto, o Ministério Público do Paraná, a exemplo dos demais MPs do Brasil, aderiu ao programa nacional “O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial”, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança. A iniciativa do CNMP busca assegurar a correta apuração das mortes de civis em confrontos com policiais e guardas municipais, garantindo que toda ação do Estado que resulte em morte seja investigada.