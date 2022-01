Homem de 37 anos é morto a tiros em distribuidora de bebidas em Londrina

Um homem de 37 anos foi morto com diversos disparos de arma de fogo no fim da noite de sexta-feira (21) na zona norte de Londrina.

Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 23h30, houve denúncia de ocorrência de tiros e um baleado no jardim Planalto. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram Sílvio Moreira dos Santos sentado em uma cadeira, ferido com várias perfurações. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e o médico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). A PM informou que ele tinha passagens pela polícia.

Testemunhas relataram à corporação que dois homens teriam sido os autores do crime. Foram encontradas cápsulas de espingarda calibre 12 e .40 no local. Houve ainda a informação de que um Hyundai HB20 de cor prata também poderia estar envolvido no crime.





Polícia Civil, Instituto de Criminalística e IML (Instituto Médico-Legal) foram acionados.

A polícia busca informações que possam levar aos autores do homicídio. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsAPP: 43-98843-7689 (somente para zona norte de Londrina, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Primeiro de Maio e Alvorada do Sul) e disque-denúncia: 181