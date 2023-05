Londrina tem dois casos de violência sexual contra crianças por dia

Levantamento da secretaria municipal de Assistência Social mostra que somente no ano passado foram registrados 700 atendimentos de crianças e adolescentes vítimas sexual pelos serviços da pasta. A média é de quase dois casos por dia em Londrina. Mais de 80% dos violadores faziam parte da rotina das vítimas. “Estamos falando de violência intrafamiliar. Lógico que as crianças que estão na periferia têm os agravantes pelo ciclo de violência e vulnerabilidade que têm que vivenciar, mas essas violências acontecem em todas as classes sociais”, alertou a secretária Jacqueline Micali.





Dados da edição de 2022 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública contabilizam que 82,5% dos crimes de estupro de vulnerável registrados no Brasil envolvendo menores de 13 anos foram cometidos por um conhecido da vítima, sendo que 40,8% eram pais ou padrastos e 37,2% irmãos. A cada hora três crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% tem entre um a cinco anos de idade.

As situações identificadas vão para o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que acompanha as vítimas e famílias com direitos violados. “O tempo (de atendimento) geralmente é longo. Dividimos a violação de direitos em leve, moderava e grave, para que haja o acompanhamento de forma personalizada. Uma série de fatores são envolvidos, com educação e saúde. Na Assistência Social temos um serviço de convivência, em que o público prioritário é o de violência, em que a criança pode entrar com seis anos e ficar até 18 anos incompletos”, explicou a secretária.