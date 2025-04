Londrinense acusado de duplo homicídio vai a júri popular no Japão

O londrinense Anderson Robson Barbosa, acusado por duplo homicídio qualificado contra a esposa e a filha, no Japão, em 21 de agosto de 2022, vai a júri popular, conforme decisão desta quinta-feira (10) da JFPR (Justiça Federal do Paraná).





A sentença de pronúncia do juiz federal Guilherme Roman Borges, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, reconhece que há indícios de um caso de crime doloso contra a vida. “Por ora, há o convencimento suficiente da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado”, justificou o magistrado. O juiz federal manteve a prisão preventiva do réu, que ocorre desde julho de 2023.





Uma ação penal pública contra Anderson foi movida pelo MPF (Ministério Público Federal). A denúncia foi apresentada em razão de pedido de Cooperação Jurídica Internacional formulado pelas autoridades japonesas, diante da notícia de que o acusado havia retornado ao Brasil.





A competência da Justiça Federal foi fixada em razão da extraterritorialidade da lei penal brasileira, considerando a capital do estado onde por último o acusado residiu antes de deixar o país.









TESTEMUNHAS E DEFESA





As testemunhas do caso, todas residentes no Japão, foram ouvidas entre os dias 26 de novembro e 4 de dezembro pela JFPR, de modo remoto e em horário alternativo, por conta do fuso-horário entre os países. O acusado foi o último a ser ouvido, conforme protocolo da Justiça.





O MPF requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia, com a manutenção de todas as qualificadoras e causas de aumento de pena: “motivo fútil (não aceitar o divórcio e possível perda do visto de permanência no Japão); de forma cruel, dificultando a defesa da vítima, e em razão da condição do sexo feminino (feminicídio), no contexto de violência doméstica e familiar e com menosprezo à condição de mulher”.





A defesa de Anderson sustentou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio em relação à esposa, e da qualificadora de assegurar a impunidade de outro crime em relação à filha.





JÚRI POPULAR





Ainda não há data prevista para o julgamento de Anderson pelo Tribunal do Júri da Subseção Judiciária de Curitiba, pela suposta prática de duplo homicídio qualificado. Em relação à esposa, o réu responderá pelas razões do motivo fútil, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Quanto à filha, pelas razões do meio cruel, do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, para assegurar a impunidade de outro crime e contra menor de 14 anos.





EM OSAKA









Anderson Barbosa residia no Japão pelo menos desde 2012. Ele e Aramaki haviam se casado cerca de três anos antes do crime. Por meio de imagens de câmeras de segurança, a polícia identificou que o brasileiro pegou um trem na manhã do dia 21 de agosto. Ele teria passado um tempo em Nanba, em Osaka, e depois comprou uma passagem de avião retornando ao Brasil.





Em setembro de 2022, o londrinense entrou na lista de procurados pela polícia japonesa, que divulgou um vídeo em que ele circula pelo Aeroporto Internacional de Narita (Chiba), a leste de Tóquio.





Em julho de 2023, ele foi preso em São Paulo.





(Com informações da JFPR)





