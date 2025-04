Maconha de 'luxo' estimada em R$ 60 mil é apreendida em via pública de Arapongas

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu na tarde desta segunda-feira (28), 820 gramas da maconha tipo "flor" - parte com alto valor de venda no mercado do tráfico - em uma via pública de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O valor estimado é de R$ 60 mil.





Por meio da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), as drogas foram localizadas após informações repassadas à inteligência da polícia, próximo a uma ciclovia da Rua Petrel, na Vila Aparecida.