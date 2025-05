Madeira cai de bitrem, atinge carreta e motorista morre em acidente no Norte Pioneiro

No início da madrugada desta quarta-feira (7), uma colisão lateral envolvendo um bitrem e uma carreta terminou com um dos condutores mortos na BR-153, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). De acordo com os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), as carretas colidiram próximo ao quilômetro 32 da rodovia, por volta das 0h20.





Segundo relato das equipes, o bitrem de nove eixos transportava uma carga de madeira serrada e paletizada quando as guardas lateriais do último semirreboque se romperam durante uma curva, atingindo a outra carreta, que trafegava no sentido oposto, carregada com bandejas de ovos.

O condutor da carreta tentou desviar da carga de madeira, mas morreu ao cair de um barranco. Ele ainda não foi identificado. O corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina ainda trabalha para a remoção do corpo.





De acordo com a PRF, o condutor do bitrem tinha uma AET (Autorização Especial de Trânsito), expedida pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que permite a condução de veículo com dimensões acima das medidas convencionais, mas não para trafegar durante a noite.