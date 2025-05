Mãe acusa o próprio filho para acobertar agressões do marido em Arapongas

Uma mulher de 38 anos acusou o próprio filho de 17 anos de tê-la agredido, mas acabou revelando aos policiais que foi o marido quem a espancou, no início da manhã deste sábado (24), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O rapaz tentou defender a mãe e também sofreu lesões antes de a equipe policial chegar.





Por volta das 8h, a Central de Emergências da Polícia Militar recebeu a denúncia de violência familiar. No local, os agentes encontraram a mulher com ferimentos no rosto e nos braços, ainda sangrando, visivelmente abalada. Inicialmente ela apontou o filho como autor, e os policiais rapidamente o abordaram e revistaram, sem encontrar objetos ilícitos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o atendimento, ficou claro que os dois exibiam hematomas compatíveis com agressões recentes. Após diálogo com o adolescente, e insistência dos policiais, a mulher admitiu que mentiu para proteger o marido, de 42 anos, que havia fugido do imóvel momentos antes. Segundo ela, o jovem tentou intervir quando o homem começou a agredi-la.





Uma verificação no sistema policial revelou histórico de ocorrências semelhantes envolvendo o casal, todas registradas como violência doméstica, o que aponta um padrão de agressões e omissões no lar.

Publicidade





O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, e os socorristas prestaram os primeiros atendimentos na rua antes de encaminhar mãe e filho para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arapongas, onde receberam avaliação médica detalhada.





As vítimas foram orientadas sobre seus direitos e sobre como solicitar medidas protetivas contra o agressor. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e repassado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.