Mãe denuncia desaparecimento de criança e agride pai após ela ser reencontrada

Uma mãe denunciou o desaparecimento do seu filho de dois anos à PM (Polícia Militar), por volta das 20h30 desta sexta-feira (26), em São Pedro do Ivaí (Norte-Central do Paraná). No entanto, quando os agentes chegaram ao local, a criança já havia sido encontrada e o pai dela estava ferido.







A polícia informou que a mãe invandiu a casa dos avós da criança - depois de reencontrá-la - e agrediu o pai. Após o ocorrido, ela fugiu do local.



Os agentes ofereceram atendimento médico ao homem, que não quis ir ao PA (Pronto Atendimento). Porém, o agredido demonstrou o desejo de conceber uma medida protetiva contra a mulher, mas não quis registrar BO (Boletim de Ocorrência) contra ela.







A vítima foi orientada pelos policiais quanto aos procedimentos cabíveis.