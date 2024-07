Mulher pede ajuda a policiais após ser agredida e mantida em cativeiro por marido em Apucarana

Uma mulher pediu a ajuda de policiais após ser agredida, ameaçada e mantida em cativeiro pelo seu marido em Apucarana (região Norte-Central do Paraná). A PM (Polícia Militar) foi acionada, por volta das 16h desta sexta-feira (26), para atender uma nova agressão sofrida pela vítima.





De acordo com ela, o marido não aceita a sua decisão em se separar, o que faz com que ele a agrida com frequência. A vítima também relatou que o homem é usuário de drogas e já a manteve em cárcere privado por um dia. Na época, os seus cunhados foram até o local, estouraram o cadeado e a libertaram.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ela também informou aos agentes que não pode ir trabalhar de ônibus, pois ele tem ciúmes e envia

mensagens a ameaçando.





A mulher solicitou medida protetiva. Segundo a PM, ela também foi agredida na semana passada e

está com hematomas no braço esquerdo e perna direita. Os agentes indicaram à vítima quais são os procedimentos cabíveis.