Mais um motociclista morre após colisão contra carro na PR-445 em Londrina

Um homem de 47 anos morreu na tarde de quinta-feira (24) após a motocicleta que conduzia se envolver em uma colisão frontal com um carro na PR-445, em Londrina. O acidente aconteceu no km 27 da rodovia, por volta das 16h10.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a Honda CG 125 seguia no sentido decrescente da via quando bateu de frente com um Caoa Chery Tiggo 5X Sport, que trafegava no sentido contrário. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista do carro, de 53 anos, e os quatro passageiros - entre eles uma criança de 11 anos - não se feriram. O teste do etilômetro realizado no condutor não apontou embriaguez. As causas do sinistro serão investigadas.





Publicidade

No mesmo dia e na mesma rodovia, um acidente parecido resultou na morte de outra motociclista. Leia na reportagem a seguir: