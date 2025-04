Marido agride esposa, quebra carro da família e ameaça incendiar casa em Apucarana

Um homem de 46 anos agrediu a esposa e danificou um carro da família em Apucarana (Centro-Norte), na noite desta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, ele chegou embriagado em casa, acusou a companheira de traição e começou a quebrar os vidros do veículo com um pedaço de madeira.





A vítima, de 44 anos, tentou conversar com o marido, mas ele partiu para a agressão física. Os filhos do casal tentaram intervir, mas durante a confusão, a mulher foi atingida com um soco no rosto, que causou lesão no lábio superior.





Ao sair da residência, o agressor ainda ameaçou incendiar a casa durante a madrugada. Enquanto a polícia colhia o relato da vítima, ela recebeu novas mensagens do marido, onde ele afirmava que retornaria e ameaçava matar os policiais caso a equipe aparecesse.





A PM realizou buscas na região, mas o homem não foi localizado até o fechamento da ocorrência.