Marido invade trabalho de esposa e ameaça matá-la após suspeita de traição em Jandaia do Sul

Um homem invadiu o local de trabalho da esposa, no Hospital Regional do Vale do Ivaí, e a ameaçou de morte após acusá-la de traição em Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá). O caso ocorreu por volta das 19h desta sexta-feira (29) e foi registrado como violência doméstica e familiar.





De acordo com a vítima, que trabalha como ajudante de lavanderia no hospital, o marido ligou perguntando se ela estava realmente no serviço. Minutos depois, ele foi até o local, causou tumulto, a xingou em público e ameaçou matá-la ao retornarem para casa. O homem também insultou colegas e o patrão da vítima, o que, segundo ela, pode levar à sua demissão.

A mulher informou à PM (Polícia Militar) que já havia sido agredida fisicamente pelo marido na terça-feira (26) anterior, mostrando um hematoma no braço causado por um soco. Além disso, afirmou que o companheiro tentou usar o cartão de crédito dela para fazer compras, mas não conseguiu devido à falta de limite.





O autor foi encontrado com o celular e o cartão da vítima. Ele resistiu à abordagem policial e tentou fugir, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Ambos foram encaminhados à delegacia para as providências legais. A vítima revelou que situações semelhantes já ocorreram antes e que o casal possui histórico de boletins de ocorrência relacionados a violência doméstica.