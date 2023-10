Médico é agredido a marteladas por marido de paciente em unidade no PR

Um médico de plantão foi agredido na quarta-feira (18) com marteladas em uma unidade de saúde na cidade de Irati, no Paraná. O agressor, de 18 anos, acompanhava a esposa no posto e foi preso. Ele é investigado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio contra o profissional.







O médico, de 57 anos, levou as marteladas na Unidade Básica de Saúde Adhemar Vieira de Araújo. A agressão aconteceu na data em que é comemorado o Dia do Médico.





Quando o profissional abriu a porta do consultório, o agressor tirou um martelo do bolso e fez os ataques. Imagens do momento foram gravadas por pessoas que estavam na sala de espera do local.

A vítima ficou ferida, com uma lesão na cabeça, foi encaminhada para atendimento hospitalar e já recebeu alta.





O agressor foi preso no mesmo dia pela Polícia Militar, com ajuda da Guarda Municipal.





Durante a prisão, o suspeito assumiu o ato e contou que havia descartado o martelo em uma lixeira na rodoviária da cidade. A mulher do suspeito será ouvida nos próximos dias. O casal não foi identificado.





A motivação do ataque teria sido um suposto abuso sexual por parte do médico à esposa grávida durante exame. O caso é investigado pela Polícia Civil. A Prefeitura de Irati informou que a acusação não foi comprovada durante a investigação interna.