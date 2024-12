Menino é conduzido à delegacia após ser visto com fósforos e óleo próximo a uma escola de Cambé

Um menino de 12 anos foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta sexta-feira (6), após a direção da Escola Municipal Alvorada denunciar à PM (Polícia Militar) que a criança - vestida com roupas pretas e máscara guy fawke - estaria portando fósforos e um litro de óleo de cozinha nas proximidades da instituição.





De acordo com as informações repassadas pela prefeitura do município, o menino é estudante da escola e a denúncia foi feita primeiramente à PM, que repassou o caso para a Polícia Civil, responsável pelo encaminhamento da criança.

A prefeitura também informou que está acompanhando a situação e ressaltou que, em todas as 44 unidades da rede municipal de ensino, conta com dispositivos de segurança integrados à PM e com vigilantes armados "para prezar pela segurança dos alunos, professores e colaboradores".





Por volta das 16h desta sexta, o prefeito Conrado Scheller, em vídeo enviado à imprensa, comentou o ocorrido. De acordo com ele, a Polícia Civil contatou os pais da criança e foi à casa dela para fazer todos os procedimentos de averiguação no celular. "Fizeram para ver se teria algo além, como uma rede de apoio [instigando] para ela fazer algo, porque a cidade já está machucada com relação a esses assuntos, mas, até agora, nada foi apurado. A princípio, é um caso isolado", disse o prefeito.

Scheller também defendeu a diretora da escola. "Parabenizo a diretora. A competência da diretora é do portão para dentro. Quem cuida do portão da escola para fora é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Parabéns a ela por agir prontamente neste caso."





A Polícia Civil, por meio da assessoria, informou que está investigando o caso.

