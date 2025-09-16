Polícia Civil mira grupo que usava cartões clonados para comprar carros em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas nesta terça-feira (16), dentro da Missão Paraná II, para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes com cartões clonados. O grupo, que atuava em Londrina, Curitiba e Telêmaco Borba, é suspeito de comprar três carros e uma moto em uma revendedora de veículos usando dados de cartões de crédito de terceiros. A ação faz parte da Missão Paraná II.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Cerca de 30 policiais civis participaram da operação, que aconteceu simultaneamente nas três cidades.
Segundo as investigações, a quadrilha causou um prejuízo de cerca de R$ 150 mil à loja. Os policiais conseguiram identificar não apenas os autores das fraudes, mas também os beneficiários das contas bancárias usadas para receber o dinheiro da revenda dos veículos.
“O grupo criminoso entrava em contato com lojistas, acertava o preço e solicitava o envio de links de pagamento. As compras eram feitas com cartões clonados e, quando a fraude era percebida pelo titular, o valor já havia sido contestado”, explica o delegado Edgard Soriani. “O comerciante só descobria o golpe cerca de 30 dias depois, ao perceber que o pagamento não se efetivou”, conclui.
